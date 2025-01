MONZA, Tutto fatto per il passaggio di Caldirola al Venezia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa di capire quale potrà essere il futuro di Pablo Mari, difensore spagnolo del Monza accostato alla Fiorentina, il club brianzolo dovrebbe salutare anche un altro centrale della propria retroguardia. Come riportato da La Nuova Venezia, infatti, sembra ormai tutto fatto per il passaggio di Luca Caldirola al Venezia. Come si legge sul quotidiano, nei prossimi giorni le dirigenze dei due club si incontreranno e definiranno il trasferimento.

Intanto, la dirigenza del club lombardo si è già cautelata ufficializzando il ritorno in prestito dalla Lazio Akpa Akpro. Questa la nota del club: "Jean-Daniel Akpa Akpro è di nuovo un giocatore del Monza. Il centrocampista arriva dalla Lazio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. Nella sua prima esperienza al Monza ha collezionato 19 presenze in Serie A, contribuendo alla salvezza centrata con largo anticipo nella scorsa stagione. Bentornato Jean-Daniel!".