MONZA, Galliani: "Mai parlato con nessuno di Maldini"

(ANSA) - MONZA, 25 OTT - "Non ho mai parlato di Maldini con Marotta e con nessuno di lui. Con il giocatore parlo tutti i giorni, per domenica dovrebbe recuperare ma non ne ho mai parlato con nessuno. Lui all'Inter? Non ci hanno mai fatto richieste, non esiste. Poi io sono milanista, lasciatemi stare". Lo ha detto l'ad del Monza Adriano Galliani, all'ingresso dell'assemblea della Lega Serie A. "Ci siamo sbloccati, meno male.

Eravamo preoccupati, ma la squadra ha pareggiato contro squadre importanti e poteva non perdere in altre occasioni: Nesta non è mai stato in pericolo. Sta andando bene, anche perché l'ho scelto io. È tutto l'anno che continuo a dire alla seconda punta di scattare verso la porta quando c'è un pallone lungo perché Djuric la spizza sempre, è il giocatore che vince più duelli aerei in Europa. A Nesta ho detto che è inutile lavorare, l'unico schema buono è lancio lungo, spizzata di Djuric e gol". (ANSA).