Monza, finisce l'era Berlusconi: Pablo Marì e Colpani tra le cessioni più remunerative
Si chiude l'era di Berlusconi e Fininvest a Monza, il Club è passato nelle mani degli americani di Beckett Layne Ventures. Per ripercorrere quanto fatto dalla precedente proprietà abbiamo raccolto le 10 miglior cessioni e i 10 acquisti più costosi della proprietà Berlusconi. Tra le migliori cessioni un ex viola e il difensore spagnolo attualmente nella rosa di Stefano Pioli:
I 10 acquisti più costosi del Monza di Berlusconi
1. Matteo Pessina dall'Atalanta per 15,2 milioni di euro (3,2 di prestito più 12 di riscatto)
2. Andrea Petagna dal Napoli per 12,2 milioni di euro (2,5 di prestito più 9,7 di riscatto)
3. Gianluca Caprari dall'Hellas Verona per 11,2 milioni di euro (3,2 di prestito più 8 di riscatto)
4. Andrea Colpani dall'Atalanta per 11 milioni di euro
5. Mirko Maric dall'Osijek per 7 milioni di euro
6. Pablo Mari dall'Arsenal per 6,2 milioni di euro
7. Michele Di Gregorio dall'Inter per 6 milioni di euro
8. Daniel Maldini dal Milan per 5 milioni di euro
9. Davide Bettella dall'Atalanta per 5 milioni di euro
10. Dany Mota dalla Juventus per 4,9 milioni di euro
Le 10 cessioni più ricche del Monza di Berlusconi
1. Michele Di Gregorio alla Juventus per 19,8 milioni di euro (4,5 di prestito più 14,3 di riscatto)
2. Carlos Augusto all'Inter per 13,3 milioni di euro
3. Warren Bondo al Milan per 10 milioni di euro
4. Daniel Maldini all'Atalanta per 10 milioni di euro
5. Andrea Colpani in prestito alla Fiorentina per 4 milioni di euro
6. Georgios Kyriakopoulos al Panathinaikos per 2 milioni di euro
7. Pablo Mari alla Fiorentina per 1,8 milioni di euro
8. Luca Mazzitelli al Frosinone per 1,6 milioni di euro (0,2 di prestito più 1,4 di riscatto)
9. Milan Djuric al Parma per 1,5 milioni di euro
10. Valentin Antov in prestito alla Cremonese per 0,4 milioni di euro
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati