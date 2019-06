MONTELLA SUI SOCIAL, Grazie della fiducia Pres!

Vincenzo Montella è entusiasta del nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, un po' come lo è tutta la città di Firenze. Dopo averlo dichiarato pubblicamente in alcune interviste, l'allenatore viola ha affidato un messaggio anche al proprio profilo Twitter, che tra l'altro non usava da molto tempo: "Grazie per la fiducia Pres. Grazie da tutto il mondo Viola".

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="en" dir="ltr">Grazie per la fiducia Pres. Grazie da tutto il mondo Viola.<br><br>Thank you for your support Pres. Thank you from all the Viola world. <a href="https://t.co/5iEB757N5v">https://t.co/5iEB757N5v</a> <a href="https://t.co/xuUbM6DEkJ">pic.twitter.com/xuUbM6DEkJ</a></p>— Vincenzo Montella (@VMontella) <a href="https://twitter.com/VMontella/status/1139916954913914882?ref_src=twsrc%5Etfw">15 giugno 2019</a></blockquote>