MONTELLA, Quell'invito al Franchi per mamma Sarri

Un invito col sorriso che ha stemperato gli animi in una conferenza stampa tesa come sempre è quella alla vigilia della sfida contro la Juventus. "La mamma di Sarri tifa Fiorentina? La inviteremo al Franchi, speriamo di farla divertire". Un siparietto in risposta alle dichiarazioni dell'allenatore della Juventus, che in precedenza aveva detto: "Non era molto contenta che io andassi alla Juve. In famiglia tifano tutti Fiorentina". Per Sarri la partita di oggi non è certo la più semplice sia da un punto di vista sentimentale che di precedenti. Con Empoli e Napoli non ha mai vinto al Franchi e in più, con gli azzurri, ci ha perso uno scudetto proprio in favore dei bianconeri.