Mercato, per il centrocampo la Fiorentina punta anche Fabbian

vedi letture

Dopo la fumata bianca per Jacopo Fazzini la Fiorentina, secondo quanto riporta Sky,Sport tornando su una voce di qualche giorno fa, è anche su Giovanni Fabbian per il centrocampo. Il club viola ha individuato come prossimo obiettivo proprio il giocatore del Bologna e dell'Under 21 azzurra che però è in scadenza nel 2028 con il club emiliano (sempre che l'Inter non eserciti il diritto di recompra a 12 milioni).