MIRABELLI, Chi investirà su Tonali non sbaglierà

L'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio dei talenti del futuro tra cui anche un ragazzo che è stato accostato in passato alla Fiorentina. Queste le sue parole: Se dovessi indicare il giocatore classe 2000 da prendere? In questo momento, per quello che abbiamo passato, io credo tantissimo in Tonali, nonostante non abbia fatto una stagione come ci si aspettava. Però è un giocatore di grande prospettiva e talento. Chi investirà su Tonali non sbaglierà perché sarà uno dei pilastri della nostra Nazionale".