Milan, stravolgimenti in attacco. Morata passa al Galatasaray, preso Gimenez dal Feyenoord

Il Milan è pronto a rivoluzionare il proprio reparto d'attacco. Come riferisce Tuttomercatoweb.com, Alvaro Morata si accinge a passare al Galatasaray in prestito con obbligo di riscatto c’è un’opzione che permette al club turco di allungare di un anno il prestito (l’obbligo resta a prescindere, a giugno 2025 o 2026). Morata firmerà già un contratto fino al 2029: al Milan andranno 10 milioni di euro più 3 di bonus finali, cifre che consentiranno al club di evitare una minusvalenze (l'ex Juve è a bilancio per 9,75 milioni).

Al posto dello spagnolo, è in dirittura d'arrivo Santiago Gimenez dal Feyenoord. La proposta rossonera è di 30 milioni di euro bonus compresi, più una percentuale sulla futura rivendita. Somme che sembra stiano accontentando la società di Rotterdam. Già oggi, il messicano potrebbe esser a Milano. Da capire se potrà essere già convocato per il derby di domani: al netto delle sue condizioni fisiche, tutto dipenderà dal completamento della documentazione necessaria entro le 18 di oggi, 24 ore prima del fischio d'inizio della sfida con il Milan di domani.