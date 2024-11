MILAN, Guarda in casa Lione: idea Tanner Tessmann

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La decisione della direzione Nazionale di Controllo e Gestione di punire il Lione con la retrocessione precauzionale a causa degli oltre 500 milioni di euro di debiti mette di fatto in vendita l'intera rosa del club, piena di talenti che potrebbero far comodo a tante squadre anche italiane. In aggiunta al blocco del mercato, la DNCG ha disposto quindi la Ligue 2 evitabile solo nel caso in cui verrà migliorato di molto il pesante passivo. Il presidente della società John Textor ha organizzato così una conferenza per tranquillizzare i tifosi sul futuro e sulle intenzioni del club confermando, però, le partenze illustri nella sessione invernale. "Abbiamo 29 calciatori in prima squadra - le sue parole ai giornalisti nelle ultime ore -, ma idealmente ne servirebbero 23 o 24. Il tecnico Pierre Sage deciderà chi schierare". Un messaggio anche alle società interessate.

Nella lista delle opportunità c’è ovviamente anche Tanner Tessmann, centrocampista americano ex Venezia vicinissimo la scorsa estate prima all’Inter e poi alla Fiorentina, ma venduto all’estero anche a causa dell’ostacolo delle commissioni. E sono già tante le società italiane che hanno preso informazioni per conoscere la sua situazione e le sue richieste. Con il Milan, alla ricerca di un centrocampista, spettatore interessato della vicenda, rivela il Corriere dello Sport.