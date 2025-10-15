Milan, domani gli esami per capire le condizioni di Rabiot e Pulisic

Terminata la sosta per le nazionali, e la Fiorentina è attesa domenica dalla partita a San Siro contro il Milan. In tal senso guardando in casa rossonera, si attendono novità sulle condizioni di Christian Pulisic e Adrien Rabiot, che effettueranno domani delle visite di controllo.

L'americano, uscito al 31' della gara giocatasi nella notte tra Usa e Australia per un problema al bicipite femorale non ha fatto esami effettivi negli Stati Uniti e dunque sarà valutato direttamente dallo staff medico milanista. Per il francese, invece, dovrebbe essere solo un controllo di routine dopo il colpo al polpaccio rimediato con la Francia.