Milan, domani gli esami per capire le condizioni di Rabiot e Pulisic
FirenzeViola.it
Terminata la sosta per le nazionali, e la Fiorentina è attesa domenica dalla partita a San Siro contro il Milan. In tal senso guardando in casa rossonera, si attendono novità sulle condizioni di Christian Pulisic e Adrien Rabiot, che effettueranno domani delle visite di controllo.
L'americano, uscito al 31' della gara giocatasi nella notte tra Usa e Australia per un problema al bicipite femorale non ha fatto esami effettivi negli Stati Uniti e dunque sarà valutato direttamente dallo staff medico milanista. Per il francese, invece, dovrebbe essere solo un controllo di routine dopo il colpo al polpaccio rimediato con la Francia.
Pubblicità
News
Cara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a oradi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Cara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a ora
2 Una fisarmonica tutta viola per Rocco Commisso. Il regalo di Maximiliano, l'ideatore. "Suoneremo l'inno della Fiorentina"
Copertina
Angelo GiorgettiBrivido Kean e il mistero del leader scomparso: Gosens primo degli irriconoscibili, domandiamoci perché. Pioli ha sottovalutato la criticità dell’ambiente, ma deve essere protetto. Gli scontenti? Normale ci siano in una rosa troppo lunga
Mario TeneraniPiccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tre
Tommaso LoretoKean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicano
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com