Bove, le lacrime durante il saluto dell'Olimpico a fine gara

vedi letture

Alla fine del match tra Roma e Fiorentina, terminata 1-0 per i giallorossi, Edoardo Bove ha salutato l'Olimpico facendosi abbracciare da quello che è il suo stadio. Un bellissimo giro di campo per il calciatore della Fiorentina che si è commosso sotto la Curva Sud. Tra i cori dei tifosi romanisti ci sono stati gli applausi delle due squadre che sono rimaste in campo per omaggiare il centrocampista classe 2002 colpito da malore al 16' del match tra Fiorentina e Inter lo scorso 1 dicembre.