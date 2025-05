Milan, Allegri sempre più vicino: proposto un triennale da 5 milioni a stagione

Massimiliano Allegri è vicino a diventare il prossimo allenatore del Milan. Secono quanto riportato da TMW, in questi minuti il tecnico livornese si trova in centro a Milano, in compagnia dell'amministratore delegato dei rossoneri Giorgio Furlani, per quello che si prospetterebbe essere un ritorno sulla panchina del Milan.

Il nuovo ds Tare gli ha proposto un progetto triennale e un contratto da circa cinque milioni di euro netti a stagione più bonus, attorno al quale stanno ragionando anche ora con Furlani. Tra i rossoneri c'è grande fiducia circa la chiusura di questo accordo in tempi rapidissimi così da poter iniziare a programmare anche il mercato che verrà insieme al nuovo tecnico.