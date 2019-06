MICCICHÈ, Tenere Antognoni un segnale fondamentale

Gaetano Micciché, presidente della Lega A, è tornato a parlare ancora dell'arrivo di Rocco Commisso nel calcio italiano: "L’arrivo di nuovi azionisti è fondamentale, dal mio punto di vista i Della Valle hanno fatto un eccellente lavoro in questi 15 e oltre anni. Gestire una squadra importante come la Fiorentina, tenere una città importante come Firenze sempre in alto non è stata cosa da poco. Il fatto che un grande imprenditore statunitense decida di investire nella Fiorentina è molto importante per tutto il movimento. Io fin da quando mi sono insediato nella Lega ho ribadito l’appeal del nostro calcio, che nessun altro campionato può vantare. Le nostre città hanno valori incredibili a livello mondiale, e Firenze è una delle più alte espressioni di questo concetto. Sono convinto che un imprenditore come Commisso investirà sapendo di vivere una grande avventura in una grande e bella città come Firenze. Un consiglio a Commisso? Mi sembra una persona che ha interessi aziendali e un patrimonio così grande che non ha bisogno di consigli. La mia esperienza mi porta a dire che le aziende in tutti i settori hanno bisogno di regole chiare, e di figure presenti e messe al loro posto. La Fiorentina ha già un’ottima squadra, si tratta semplicemente di rinforzarla, mi auguro possa essere un’annata molto positiva. Antognoni? Mi sembra un segnale fondamentale sin dall’inizio, perché oltre che che un campione e una bandiera del calcio italiano mi pare sia la persona migliore per rappresentare il punto di contatto tra le varie gestioni, dai Della Valle a Commisso".