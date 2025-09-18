Messi vicino al rinnovo con l'Inter Miami: sarà la sua ultima esperienza in carriera

Lionel Messi sarebbe ad un passo dal rinnovo di contratto con l'Inter Miami, con cui firmerebbe un rinnovo milionario nonché l'ultimo contratto della sua leggendaria carriera. È quel che riporta ESPN, specificando che le trattative sarebbero in stato avanzato con la volontà di ambo le parti di chiudere quanto prima. Non è da escludere che nel nuovo accordo sia previsto anche un ruolo anche per il post-carriera da calciatore. Una volta che l'accordo sarà ratificato verrà inviato alla Major League Soccer per l'approvazione finale.

L'attuale contratto tra il fuoriclasse argentino e il club della Florida scade il 31 dicembre. Attualmente è il giocatore più pagato della MLS con 20.45 milioni di dollari annui tra parte fissa e bonus. Per rendere l'idea dell'abisso fra Messi e gli altri basti pensare che il secondo giocatore più pagato è il suo compagno di squadra Sergio Busquets, che percepisce 8.77 milioni di dollari.