MERCATO, Il saldo degli ultimi 10 anni: ACF a + 117 mln

La testata online "Calcio e Finanza" ha stipulato la classifica del saldo mercato per quanto riguarda le squadre di Serie A, prendendo in considerazione il periodo compreso tra il 2014 e il 2023. Qui di seguito la classifica dettagliata delle prime 11 posizioni:

1) Sassuolo: +208 milioni di euro;

2) Atalanta: +200 milioni;

3) Fiorentina: +117 milioni;

4) Sampdoria: +114 milioni;

5) Udinese: +111 milioni;

6) Genoa: +98 milioni;

7) Verona: +81 milioni;

8) Roma: -75 milioni;

9) Inter: -168 milioni;

10) Juventus: -219 milioni;

11) Milan: -298 milioni.

Da questi dati balza all'occhio che Fiorentina ed Atalanta sono lo uniche due realtà attualmente in lotta per un posto in Europa con il bilancio fortemente in positivo. Male la Roma che con 75 milioni di passivo ed attualmente nona in classifica si troverebbe fuori dalle competizioni europee. Quello dei viola è un trend sicuramente incoraggiante, la società di Commisso negli ultimi anni è riuscita a far combaciare una gestione oculata delle spese con il raggiungimento di importanti obiettivi sportivi, vedi le due finali disputate lo scorso anno.