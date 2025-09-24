Mazzoleni denuncia la Figc: "Gli arbitri non hanno ricevuto gli stipendi di aprile"
Ha del clamoroso la denuncia arrivata da parte di un ex arbitro, il bergamasco Mario Mazzoleni - fratello di Paolo Silvio, attualmente VAR di Serie A - che dagli studi di Sportitalia ha lanciato un allarme legato agli stipendi.
Ha infatti spiegato l'ex arbitro Mazzoleni: "Ad oggi gli arbitri non hanno ancora ricevuto gli stipendi della parte finale del campionato scorso. VAR, non VAR, eccetera. Vi dico per certo, mancano aprile, maggio e giugno sicuramente. Se vi sembra normale, indipendentemente dagli errori tecnici, che aspettino ancora i soldi della passata stagione… A me sembra un problema della Federazione, che condiziona anche il rendimento degli arbitri in campo. Inizialmente hanno cercato di minacciare in modo velato la Federazione. Allenamenti, trasferte, diritti di immagine, gestione di presenza: sono tanti soldi. La settimana scorsa una delegazione AIA si è recata a Roma da Gravina, avendo la promessa, non so se fantomatica o da circo, di avere più soldi per meno arbitri, una specie di Superlega".
