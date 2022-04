MAZZOLA, Domenica Fiorentina dimostri che è forte

C'è chi ha paragonato l'errore clamoroso di ieri di Radu a quello di Sarti nel '67, una papera contro il Mantova che di fatto spianò la strada alla conquista dello scudetto per la Juve. Sandro Mazzola, che era uno dei grandi protagonisti di quella squadra, dice a Tuttomercatoweb.com: "Adesso che me lo ricorda in effetti ci sta di paragonarla, anche per il peso che quell'errore ha avuto..."

Ora per l'Inter serve sperare nella Fiorentina che domenica affronterà il Milan? "Pensarlo si può pensarlo ma dirlo porta sfiga... Spero che dopo il ko di ieri con l'Udinese i viola abbiano voglia di vincere, di far bene per dimostrare all'Italia che sono forti".