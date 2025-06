Mastantuono al Real? Presidente River: "Che paghino fino all'ultimo centesimo"

Il presidente del River Plate, Jorge Brito, si è così espresso a ESPN sulla partenza di Franco Mastantuono, con ogni probabilità in direzione Real Madrid che pagherà la clausola da 45 milioni: "La clausola, all'interno del contratto, dà al giocatore il diritto di andarsene altrove. Il club non può gestirla: se il giocatore decide di andarsene, fa valere la clausola. Spesso si chiede perché non abbiano aumentato la sua clausola di molto.

Non è che non ci abbia pensato. I rappresentanti ci hanno chiesto che non fosse una somma esorbitante; è pensata per far sì che i giocatori possano andarsene a un prezzo che sia comunque redditizio per il club. Mastantuono è uno dei talenti più importanti nel Paese negli ultimi 20 o 30 anni. Dobbiamo rispettare il contratto che abbiamo, difendere gli interessi del club fino all'ultimo centesimo e cercare di trattenere il giocatore il più a lungo possibile".