Massimo Mauro bacchetta la Juve: "Poco furbo cedere Fagioli-Kean"
Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport parlando anche del rimpianto per alcuni ex giocatori bianconeri attualmente alla Fiorentina. Un tema attuale, vista anche la sfida che verrà opposte le due squadre alla ripresa del campionato, sabato 22 novembre allo stadio Artemio Franchi: "Fagioli, Kean, Rovella... A vedere la squadra di adesso, non è stato molto furbo mandarli via.
La Juventus ne ha troppo pochi, deve tornare a costruirli o trovarli, ma non è così semplice. Comolli, Chiellini e gli altri hanno un compito difficilissimo".
