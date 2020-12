MASPERO, Cutrone? Può essere spalla per Belotti

L'ex granata Riccardo Maspero ha commentato così, ai microfoni di TMW, le voci di mercato che accostano Patrick Cutrone al Torino: "E' un attaccante che mi piace, fa movimento e apre gli spazi. Non è un gran bomber, lavora per l'altra punta e potrebbe essere la spalla per il Gallo".

Non è comunque la priorità...

"No, andrei a cercare un giocatore di spessore in mezzo al campo. Meglio se italiano in modo che sappia cosa significa indossare la maglia del Toro".