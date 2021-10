MASINI, Spero che il caso DV9 sia la fine di un'epoca

Il cantante Marco Masini, notoriamente tifoso della Fiorentina, ha così parlato del suo rapporto con la realtà viola e non solo: "La mia fiorentinità è servita per avere sempre coraggio e mettermi in discussione, misurandomi con me stesso e gli altri. Da ragazzo andavo in curva nel Collettivo ma sono durato poco perché ero al tamburo e mi buttavo in trame troppo difficili (ride, ndr). Ora siamo alla vigilia di una partita importante, soprattutto per la Lazio che arriva da un momento difficile e credo sarà arrabbiata. Un pareggio non mi dispiacerebbe neanche, mi auguro una partita attenta".

Che pensa della vicenda Vlahovic?

"Difficile giudicare... Anche a livello di appeal siamo una città straordinaria, e con questo percorso che sta nascendo, penso al Viola Park e magari uno stadio di proprietà, mi auguro che i giocatori sentano Firenze come punto di arrivo. Spero che con Vlahovic stiamo vivendo la fine di un'era, di un'epoca in cui la Fiorentina non riesce a colmare il gap con le squadre più forti. E penso pure al calcio femminile, una realtà meravigliosa".

Un giudizio su Italiano?

"Sta mostrando talento e attenzione a ogni dettaglio, a ogni particolare. Me l'hanno raccontato come stakanovista, uno che pensa solo alla partita e alla squadra. Credo in questo allenatore, anche nel suo atteggiamento molto umile e riservato. Mi sembra ottimo per la città e per la squadra, il modulo 4-3-3 poi personalmente mi piace molto. Ogni tanto vorrei vedere pure il trequartista, perché credo che Saponara possa interpretare quel ruolo".