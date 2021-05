MASINI, Il futuro viola ha molte incognite. Gattuso...

Il musicista e tifoso fiorentino Marco Masini ha parlato delle sue aspettative sulla nuova Fiorentina: "Difficile parlare del futuro della Fiorentina: come tifoso sono curioso di sapere come partirà il nuovo progetto, quali saranno i calciatori da cui ripartire e chi sarà l'allenatore. Ad oggi non abbiamo elementi per capire se l'anno prossimo sarà quello del rilancio o se sarà uguale agli ultimi. Posso solo dire che sono molto contento per il progetto Viola Park, quello può essere un punto per ripartire e dedicare attenzione al calcio femminile e giovanile. Gattuso? I risultati sono dalla sua parte, credo sia un ottimo allenatore. Credo anche che abbia avuto a disposizione una rosa completa in tutto, molto diversa di quella che avrebbe avuto alla Fiorentina. Lui è stato comunque bravo a creare qualcosa, ha saputo sfruttare il momento e gli elementi che aveva a disposizione; proprio come quando crei una canzone, anche nel calcio ci sono tante variabili da considerare".