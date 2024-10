MARTORELLI, Viola in evoluzione. Col Milan per la svolta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ai taccuini di Tuttomercatoweb.com, nella rubrica "A tu per tu", l'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha toccato anche l'attualità di casa Fiorentina: “Dopo un’ora la Fiorentina ha trovato questo gol. Ai viola serviva un risultato positivo, la squadra è in piena evoluzione”, il pensiero sulla vittoria di ieri con i New Saints.

Sulla gara di domenica col Milan: “Una partita importantissima per entrambe. La Fiorentina ha l’occasione per dimostrare che è in crescita e deve dare una svolta. È l’occasione giusta, quella migliore, per dare un segnale forte. Il Milan in Champions ha avuto due sconfitte ma in campionato dopo il derby ha ritrovato la giusta brillantezza”.