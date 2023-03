MARTINELLI, Vi racconto i ricordi più belli di quest'anno

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Ai canali ufficiali della Fiorentina, il portiere classe 2006 Tommaso Martinelli si è così espresso: "Non vedo l'ora di entrare al Viola Park a Bagno a Ripoli, dove sono nato. Non mi aspettavo di essere già titolare quest'anno in Primavera e non pensavo mi arrivasse la chiamata in prima squadra da Italiano e quella di Mancini in Nazionale. Rosati mi disse che sarei potuto essere suo figlio, questa frase me la porterò sempre dentro. Fra dieci anni spero di giocare insieme a Tommaso Rubino, che conobbi proprio qui a Firenze. Supercoppa? Il mio ricordo più bello di quest'anno è stato la vittoria in finale e... la convocazione in A. Stavo per fare l'abbonamento in Fiesole, poi all’ultimo ho dovuto annullare perché non sarei potuto andare allo stadio tutte le volte”.