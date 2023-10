MARTINELLI, Inserito nella lista dei migliori talenti del 2023

Il giovane portiere viola Tommaso Martinelli è stato inserito nella lista dei 60 migliori giovani del 2023 stilata dal prestigioso quotidiano The Guardian. Insieme al classe 2006, nella speciale lista figurano altri calciatori di grandi prospettive. Gli altri italiani presenti sono Mattia Mannini della Roma e Simone Pafundi dell'Udinese.

@guardian's coveted Next Gen list is out for 2023, and here are the Italian players involved:



🇮🇹 Mattia Mannini (Roma)

🇮🇹 Tommaso Martinelli (Fiorentina)

🇮🇹 Simone Pafundi (Udinese)



Ones to watch pic.twitter.com/1pyfhq4Sug