MARSIGLIA, Rapporto in crisi tra Milik e Sampaoli

"Dovrebbe essere felice per la vittoria, per i suoi compagni e per chi lo sostituisce e non trovare scuse per non essere felice". Questa la sintesi delle parole rilasciate ieri da Sampaoli, allenatore del Marsiglia, a proposito di Milik, autore di una doppietta in Europa ma comunque sostituito dal proprio tecnico. Il rapporto tra i due è molto teso ed è per questo che, secondo L'Equipe il presidente del club Longoria dovrà intervenire per sedare gli animi e permettere a entrambi di fare il proprio lavoro senza strasichi. Molto della stagione marsigliese passa proprio da questa coppia che attualmente pare decisamente in crisi.