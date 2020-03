MAROTTA, Da Lega mi aspetto buonsenso. Recuperi...

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato durante la trasmissione Radio Anch'io Sport sulle frequenze di Radio Rai: "Voglio dire come prima cosa che come cittadino sono preoccupato della situazione che sta vivendo il Paese, per i rischi che corriamo tutti. Quando metto i panni del dirigente sportivo dico che dobbiamo affrontare l'emergenza. Il mio intervento non era certamente polemico, ma propositivo, per riportare l'equità e cercare di riportare tutto in un campionato che rappresenta un patrimonio sportivo del Paese. Come Inter, dopo aver subito quella decisione che era un contraddittorio rispetto alla precedente, abbiamo convocato il consiglio di ieri dove abbiamo chiesto di convocare un'Assemblea per trovare una soluzione che possa garantire la regolarità del campionato. Noi e altre società abbiamo saltato due giornate, serve una presa di posizione per

Perché non si è giocato a porte chiuse?

"Non voglio polemizzare, ho già parlato in modo esplicito e duro. Se la Lega calcio chiede di giocare a porte chiuse e fa un calendario, per poi cambiare decisione la cosa non può tornare. Perché allora si è chiesto al Governo?".

L'Inter è disposta a giocare lunedì 9 marzo?

"Noi ieri abbiamo chiesto di convocare l'assemblea e di presentare due o tre ipotesi. Sicuramente quello di far giocare il 9 marzo, che ho appreso via mediatica, è un segnale di buonsenso".

La sensazione è che si recuperino prima le gare saltate?

"Per quel che mi ricordo è già successo in passato che il campionato fosse sospeso e che poi si sia ripartiti da quella giornata. L'ipotesi è condivisibile".

Quanti giorni di vita ha la Lega?

"Non sono qua per chiedere la testa di qualcuno ma solo per tutelare la conformità e la regolarità del campionato. Tutte le squadre devono disputare le varie partite in un lasso di tempo preciso. Se devo rimproverare qualcosa è sul come si sia arrivati a certe decisioni".

Secondo lei mercoledì cosa verrà deciso: recupero 27esima?

"Dobbiamo tenere presente che c'è anche la ventottesima giornata da giocare, con l'Atalanta che deve sfidare la Lazio e poi sarà impegnata in Champions League contro il Valencia. Dovrà esserci buonsenso".