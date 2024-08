MAROCCO, Stadio da 115mila posti, vuole finale Mondiali

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Il Marocco progetta lo stadio più grande del mondo, e sogna di togliere la finale dei Mondiali alla Spagna". 'Marca' titola così a proposito del mega-impianto, intitolato a Re Hassan II, nome del padre dell'attuale monarca Muhammad VI, che dovrebbe essere costruito nella città di El Mansouria, provincia di Benslimane, 38 km a nord di Casablanca, su un'area di 100 ettari. Secondo quanto viene riferito a proposito dei primi dati del progetto, il cui costo dovrebbe arrivare a 500 milioni di euro con finanziamento pubblico approvato a ottobre dell'anno scorso, potrà ospitare 115.000 spettatori, diventando quindi lo stadio più capiente del pianeta per quanto riguarda il calcio, ma non in assoluto visto che in India, a Ahmedabad, ce n'è uno da 132.000 posti per il cricket. Dodicimila postazioni saranno riservate a box privati per Vip e invitati vari, in più è prevista la tribuna reale. Lo stadio sarà coperto da uno spettacolare tetto 'a tenda' realizzato in una rete di alluminio, con un anello di 32 gradinate a sostegno del tetto e del catino.

Il progetto è degli architetti parigini Oualalou&Choi insieme a Populous, il leader mondiale nella creazione di strutture sportive. All'interno dell'impianto è prevista anche la presenza di giardini. Il Marocco organizzerà, insieme a Spagna e Portogallo, i Mondiali del 2030 (ma con un paio di partite inaugurali in Uruguay e Argentina per celebrare il centenario del torneo iridato), da qui il timore degli spagnoli che il nuovo stadio di Casablanca possa 'soffiare' la finale al nuovo Santiago Bernabeu di Madrid o allo Spotify Camp Nou di Barcellona. (ANSA).