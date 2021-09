MARINO, Viola brucia le tappe. Giusto il turnover

Interpellato sui temi più importanti di casa Fiorentina, il tecnico Pasquale Marino ha parlato così: "Sorpreso dalla Fiorentina? Sta bruciando le tappe. Quando si cambia tecnico ci vuole tempo per assimilare. Per come è partita, la Fiorentina ha fatto prestazioni importanti. Con l'Inter ha trovato un Handanovic che si è superato in due o tre occasioni, altrimenti la partita si sarebbe chiusa prima. La Viola è stata molto aggressiva per 60 minuti. Credo che i giocatori abbiano percepito benissimo le metodologie di lavoro, come delle spugne. Stanno facendo molto bene. La difesa? Credo che si debba coinvolgere tutto il gruppo, soprattutto quando ci sono i turni settimanali, perché alla lunga ci saranno cali fisici. Italiano fa bene a chiamare in causa tutti, anche quando non c'è bisogno del turnover. Mi sembra logico far rifiatare i calciatori, anche per far sentire i giocatore importanti nel progetto. Castrovilli? È un giocatore che non si discute. È giovane e ha qualità importanti, sa saltare l'uomo e può essere utile negli ultimi metri da esterno e mezzala. È duttile, come Saponara. Fiorentina sopresa del campionato? No, perché Italiano ha già dimostrato con lo Spezia di aver fatto partite straordinarie. La Fiorentina può perdere o vince, ma ha già una liena di gioco delineata. Italiano è stato bravissimo a iniziare con una squadra forte sin da subito. Ranieri? Può avere un futuro da centrale nella difesa a tre e in quella a quattro. Ormai ha esperienza, ha fatto bene in Nazionale U21".