Marco Sala si esprime sul Como: "I lombardi hanno una classifica bugiarda"

Marco Sala, nuovo laterale difensivo del Lecce arrivato dal Como a gennaio, è stato presentato ieri in conferenza stampa. Queste le sue parole sulla squadra lombarda: "Como è una realtà particolare in questo momento, la classifica che hanno è un po' bugiarda considerando il mercato che hanno fatto. Ma se sono in questa situazione è perché ci sono state delle difficoltà in questi mesi. Lecce e Como sono due squadre diverse, lì ci sono giocatori che hanno avuto carriere ad altissimi livelli, qui ho trovato tanti ragazzi affamati che hanno voglia di consacrarsi in questa categoria.

Sappiamo che non sarà facile arrivare alla salvezza, in Serie A c'è un buon livello. Anche il Venezia che è sotto in classifica ha giocato tante buone partite. I punti che abbiamo non bastano, dobbiamo pensare a farne altri a partire dalla trasferta di domenica a Monza".