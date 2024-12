MARCHISIO, Campionato delle 7 sorelle. Vlahovic...

FirenzeViola.it

Protagonista a Torino del draft di Kings League, l'ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio ha parlato ai microfoni dei media presenti all'evento, tra cui Tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole riguardo all'andamento del campionato: "Campionato delle sette sorelle? Sì, le squadre in vetta sono molto ravvicinate. Però sono convinto che da gennaio 2-3 formazioni allungheranno. In questa fase la Juventus ha delle defezioni molto importanti, ci sarà di mezzo anche il calciomercato, e bisognerà vedere chi proverà a rinforzare la propria rosa. Qualcuno sicuramente dovrà farlo".

Vlahovic resta l'uomo giusto per questa Juventus? Gli serve una mano?

"Sono scelte della società, dell'allenatore. Mi auguro che possa non avere ulteriori problemi fisici. La Juventus ha bisogno di lui anche a livello numerico perché Milik non è ancora tornato e altri centravanti non ci sono. Al di là delle cose che si dicono sul gioco della Juve, non avere il centravanti fa la differenza e mi auguro lui possa essere disponibile il prima possibile perché la Juventus avrà tante gare in casa e un giocatore come lui serve come il pane".