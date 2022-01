MARCHISIO, Accoglie Vlahovic a Torino sui social

L'ex bianconero Claudio Marchisio, con un post sui suoi profili social, accoglie in maniera virtuale Dusan Vlahovic a Torino: "La Mole Antonelliana, il museo egizio, il museo del cinema e i musei reali. Piazza San Carlo, Piazza Castello e gli storici caffè. Il vitello tonnato, gli agnolotti del plin e il bunet. Ma quanto è bella Torino? Am pias propi Turin. Fate girare la voce #vlahovic", ha scritto il Principino che ha offerto a Vlahovic un tour solo fotografico, almeno per ora, tra le bellezze di Torino.

La Mole Antonelliana, il museo egizio, il museo del cinema e i musei reali.

Piazza San Carlo, Piazza Castello e gli storici caffè.

Il vitello tonnato, gli agnolotti del plin e il bunet.

Ma quanto è bella @cittaditorino? Am pias propi Turin ❤️

Fate girare la voce ️#vlahvic pic.twitter.com/zazC6L9VVA — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) January 25, 2022