MARCHEGIANI, Castro si è fermato mentre Amrabat...

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha parlato della sfida tra Fiorentina e Lazio, partendo dalla situazione viola: "La Fiorentina ha dato la sensazione di poter sempre decollare però la situazione di classifica e le vicissitudini della stagione poi condizionano i giocatori giovani anche se ne ha anche di esperienza. Ha caratteristiche di eccellenza, come Vlahovic che si sta esprimendo al meglio, ha Ribery anche se non riesce ad esprimere il suo talento per 90 minuti. Se Acf vale la sua posizione? C'è da fare un discorso su questa stagione, anomala ed unica per quanto vissuto finora, senza un periodo di preparazione che avrebbe permesso di limare problematiche e situazioni tattiche. Ci sono un paio di contraddizioni nei viola. una legata ad Amrabat considerato regista ma che non ha quelle caratteristiche, Inoltre si è frenato Castrovilli che dunque non ha rispettato l'aspettativa di miglioramento come invece ha fatto Vlahovic. Il serbo in così poco tempo è un altro giocatore rispetto alla scorsa stagione nello smarcamento, nel trovarsi nella posizione giusta ecc. Alcuni giocatori invece non hanno confermato quanto visto nella scorsa stagione".

Callejon sbagliato al posto di Chiesa? "Una cosa che si poteva prevedere, l'acquisto è stato fatto per mettere dentro un giocatore esperto ma di difficile collocazione tattica con nessuno dei due allenatori. Era comunque difficile sostituire Chiesa perché è un trascinatore con le sue accelerazioni, cambia il ritmo della partita e le sue caratteristiche erano difficili da ritrovare. Dragowski? E' un 97 e dunque è difficile che un portiere abbia raggiunto la maturità e non possa fare errori. E' molto bravo ed ha caratteristiche chiare: è a suo agio e sicuro quando deve coprire la porta piuttosto che quando deve uscire e usare i piedi ma prima di cambiarlo ci penserei molto perché migliorerà ancora perché lo vedo comunque migliorato rispetto ad Empoli. Poi qualche errore i portieri li commettono, sul gol di Morata per esempio è difficile, quei gol si possono prendere perché il portiere deve scegliere il modo di intervenire prima e non dopo. La Lazio? Non è imperforabile, 49 gol subiti sono tanti per una squadra che ha giocatori esperti, quest'anno Inzaghi ha avuto problemi con il centrale destro dove ha adattato Marusic ma la forza della Lazio è l'imprevedibilità dell'attacco con gol segnati da Immobile, Correa ed altri, giocatori che hanno potenza e fiuto. Chi va in B? Se lo giocheranno Spezia e Benevento vedendo i risultati del Cagliari"