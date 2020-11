MARADONA, Ecco come sarà ricordato in Serie A

Dopo averlo omaggiato in questi giorni tramite i propri canali social, la Lega calcio di Serie A si prepara a ricordare Diego Armando Maradona nel week-end che segue la sua tragica scomparsa. Su tutti i campi di Serie A il Pibe de Oro verrà ricordato attraverso le seguenti iniziative:

-Durante il riscaldamento delle squadre verrà trasmesso sui maxi-schermi il celebre video del pre-partita in cui Maradona, sulle note di "Live is life" palleggia regalando immagini che sono entrate nella storia.

-Tutti i calciatori di Serie A scenderanno in campo con una fascia nera al braccio in segno di lutto.

-Prima del calcio d'inizio di ogni partita verrà osservato un minuto di silenzio, con giocatori e componente arbitrale schierati al centro del campo.

-Durante il minuto di raccoglimento verrà proiettata sui maxi-schermi l'immagine di Maradona e, sugli spalti vuoti verrà riprodotto virtualmente un messaggio con scritto "CIAO DIEGO".

-L'ultimo omaggio ufficiale avverrà allo scoccare del minuto 10' 00'', quando sul maxi-schermo comparirà nuovamente l'immagine dell'indimenticabile numero dieci di Napoli e Argentina.