Mandragora, l'agente Antonelli: "Il futuro? Ora pensiamo a chiudere la stagione nel migliore dei modi"

Stefano Antonelli, agente che fa parte del gruppo che assiste Rolando Mandragora, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare dell'ottimo rendimento del calciatore viola, anche ieri tra i più positivi in Conference e in rete su rigore.

"Per il suo futuro dico che, insieme a Luca De Simone, che cura con me il percorso di Mandragora, abbiamo l'obiettivo di finire la stagione nella miglior maniera possibile. La Fiorentina si gioca tanto, in Conference e in Serie A. Non abbiamo appuntamenti né abbiamo previsto di farli. Non c'è un motivo, non ci sono retropensieri, dobbiamo vedere partita per partita. La Fiorentina è il suo primo pensiero, in riferimento all'immediato".