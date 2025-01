MANCINI JR, Sarò sempre grato a Joe Barone, un uomo vero

Andrea Mancini, figlio di Roberto, oggi lavora per il Barcellona come osservatore per l'Italia e ha parlato così in una lunga intervista a Gazzetta.it anche dell'ex direttore generale della Fiorentina Joe Barone: "Dovrò ringraziare per sempre Joe Barone. L’ho conosciuto nel mio ultimo anno di carriera da calciatore, a New York, e ho sempre parlato tanto di calcio con lui, ma anche di quanto mi sarebbe piaciuto fare il suo lavoro. Joe era un uomo vero e gli sarl sempre grato. Anche perché poi, appena arrivato alla Fiorentina, mi ha richiamato e mi ha dato fiducia”.