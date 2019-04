MALTEMPO, Slittano ancora i campionati dilettanti

Come la settimana passata (LEGGI QUI), anche per questi weekend, tutti i campionati dilettanti della regione Toscana saranno fermi a causa dell'emergenza neve che sta colpendo il centro Italia. Questo il comunicato ufficiale apparso sulla home page del sito del Comitato Regionale Toscano:

"Si comunica che tutte le gare dei Campionati Regionali e Provinciali toscani sia dilettanti che settore giovanile in programma sabato 11 e domenica 12 febbraio p.v. non verranno disputate causa neve. L attivita di tutti i Campionati Regionali e Provinciali riprendera regolarmente il prossimo fine settimana attuando uno slittamento delle gare in calendario che saranno posticipate nei giorni di sabato 18 e domenica 19 febbraio p.v. mantenendo la stessa programmazione".