MALAGÒ, A il 13/6? Gara aperta: vedo complessità

Il presidente del CONI Giovanni Malagò è intervenuto questa sera alla trasmissione “Che tempo che fa” su Rai2. Ecco le sue parole: “Piano B per la ripresa del calcio? Oggi sono successe diverse cose. Il Ministro Spadafora ha parlato del desiderio di trasmettere una diretta gol delle partite in chiaro. Come in Germania. Per diminuire i rischi di assembramento. Il Ministro ha detto questo in maniera chirurgica: non si può prendere a riferimento solo un pezzetto del modello tedesco. Loro hanno fatto gli accordi sui diritti e con i calciatori. Da noi ci sono molti dubbi. Oggi la Federcalcio ha mandato il protocollo per le partite. Io sto sempre dalla parte del calcio giocato, ma questo non doveva essere un obbligo, se alcuni aspetti non erano sistemati. Non è così scontato che tutto finisca e vada bene. Ora c’è stata la proposta sui playoff/playout, ma la partita è aperta. Il modello tedesco è applicabile solo se lo prendi per intero. Altri campionati in cui si è tornato a giocare hanno modelli più simili al nostro. Adesso ci sarà la corsa prima di tornare a giocare per capire bene tutto. Adesso, a fatica, la barca sta partendo, ma dobbiamo essere consapevoli della difficoltà della cosa. Recentemente c’è stato un consiglio federale e ci sono state decisioni: c’è la possibilità di prendere decisioni sul format dei campionati. E’ stata una scelta coraggiosa e corretta, poi si può condividere o meno".