Tragedia nella famiglia Zamparini: Armando, il figlio dell'ex presidente del Palermo, è stato trovato senza vita in un albergo di Londra. Il ragazzo, che aveva solo 23 anni, era il figlio più giovane di Maurizio Zamparini e si trovava a Londra per motivi di studio. La polizia inglese ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.