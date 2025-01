LUCCHESI A RFV, Colpani paga la maglia pesante

FirenzeViola.it

L'ex dirigente viola Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare dei singoli e del motivo per cui non stanno rendendo: "I motivi vanno ricercati all'interno dei giocatori. Se non fai giocare un giocatore o lo fai per stimolarlo o perché non sta bene. Ma un giocatore non è che disimpara e compito dell'allenatore è metterlo in condizione".

Difesa a tre? "E' stata una scelta, l'allenatore ha creduto fosse meglio giocare a tre, certo a volte ti incarti cercando soluzioni".

Per Colpani ultimo treno? "Colpani ha fatto una stagione bene, libero, ma doversi confermarsi soprattutto con una maglia pesante e un contesto nuovo e una città di bocca buona e ci sta di trovare difficoltà. La Fiorentina fa bene di aver fatto questa operazione. In certi casi un giovane si può anche mandarlo in prestito per farlo ritrovare. Ad Empoli lo facemmo con Di Natale, a Palermo con Toni. I giocatori vanno saputi aspettare".

Cosa pensa di Folorunsho? "Nel Napoli stava stretto, nella Fiorentina può dare una mano"

Luiz Henrique? "Ne parlano tutti bene, 30 milioni è una valutazione di giocatore pronto. Credo che la Fiorentina oggi abbia bisogno di titolari veri e già buoni che possano dare una mano per il salto di qualità. Ma se hai dei dubbi sul valore non arriverà mai"