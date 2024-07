LOVRIC, Lavora a parte insieme al connazionale Bijol

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Arrivati nel ritiro austriaco di Bad Kleinkirchheim in ritardo rispetto ai compagni a causa degli impegni a Euro2024, Jaka Bijol e Sandi Lovric hanno ufficialmente iniziato la preparazione con l'Udinese. I due sloveni, come riportato da TuttoUdinese, hanno lavorato a parte per recuperare il periodo d'allenamento saltato per le meritate vacanze. La Slovenia è stata eliminata dal Portogallo agli ottavi di finale della competizione tenutasi in Germania.