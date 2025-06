Pio Esposito, solo un affaticamento muscolare: l'Inter spera di recuperarlo per il Fluminense

vedi letture

Domani alle 21:00 l'Inter di Christian Chivu scenderà in campo a Charlotte contro il Fluminense per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. I nerazzurri si sono allenati in vista del match contro i brasiliani con il gruppo quasi al completo. Gli unici assenti infatti sono stati Frattesi, assente sicuro domani sera, e Pio Esposito. L'attaccante, che piace molto alla Fiorentina, si è allenato a parte anche se, come riportato da SportMediaset, trapela un certo ottimismo sulle sue condizioni. Il centravanti campano infatti ha accusato solo un affaticamento muscolare, gli esami hanno escluso lesioni, e proverà ad essere a disposizione dell'ex tecnico del Parma.