LIVERPOOL, Pronta rivoluzione a centrocampo: via in tre

Non solo Arthur, che tornerà alla Juventus a fine prestito. Come scrive The Sun, il Liverpool si prepara a lasciare andare altri due giocatori in mezzo al campo per dare il via a una vera e propria rivoluzione della propria mediana. I Reds non rinnoveranno infatti i contratti in scadenza di Alex Oxlade-Chamberlain e Naby Keita, che saranno liberi così di salutare Anfield a parametro zero. Tre calciatori che il Liverpool dovrà sostituire, senza dimenticare che durante il Mondiale la società inglese aveva già messo gli occhi su Amrabat.