LIVERPOOL, Alexander-Arnold: "Qua fino a fine stagione"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale futuro per Trent Alexander-Arnold? Diverse squadre importanti sono sulle tracce del terzino del Liverpool, che però per ora non si vede in nessun altro posto nonostante un contratto in scadenza a fine stagione. "Voglio essere un giocatore del Liverpool in questa stagione (almeno), questo è quello che dirò", ha dichiarato il terzino dei Reds, attualmente impegnato con la nazionale inglese, a The Athletic. Nell'ultima partita, tra l'altro, Alexander-Arnold è stato protagonista di un gran bel gol arrivato direttamente su calcio piazzato.

Sempre dalle stesse colonne arrivano altre dichiarazioni del ragazzo: “Ho avuto una conversazione con Eberechi Eze (Crystal Palace). Ho detto: "C'è la possibilità che non vincerò mai più un altro trofeo nella mia carriera. Ma c'è la possibilità che ne vinca molte, molte altre. Sono entrato nel pieno della mia carriera e non voglio essere il giocatore che ha vinto trofei solo da giovane". In quest'ottica il Liverpool potrebbe buttarsi sul mercato alla ricerca di un terzino destro, e in passato il nome di Kayode era stato accostato proprio ai Reds.