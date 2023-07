LIVAKOVIC, La Viola deve stare attenta alla concorrenza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ha offerto sei milioni per il portiere croato della Dinamo Zagabria Dominik Livakovic, ma, come scritto da Fabrizio Romano, non bastano per acquistare il portiere della Croazia. La Viola adesso deve stare attenta perché non è l'unica che ha messo nel mirino il classe '95: assieme alla squadra di Italiano infatti, lo stanno seguendo anche il Villareal e il Fenerbahce.