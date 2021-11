LIGUE 1, Chiuso stadio del Lione per il caso Payet

È successo ieri durante la 14ª giornata di Ligue 1 tra Lione e Marsiglia: una bottiglietta vola dagli spalti volontariamente e colpisce Payet, sospendendo così la partita. Oggi, durante la riunione la Commissione Disciplinare della LFP ha preso le seguenti decisioni. Questo il comunicato: "In vista del grave incidente verificatosi durante la partita Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille, la Commissione Disciplinare LFP decide di mettere il caso sotto inchiesta e, in via precauzionale, chiudere il Groupama Stadium fino alla pronuncia del provvedimento finale".

Il prossimo incontro in casa sarà tra Olympique Lyonnais e Reims in programma mercoledì 1 dicembre 2021 alle ore 21, evento che sarà interessato da questa misura precauzionale e sarà quindi a porte chiuse. Le decisioni definitive sulle sorti del match, sospeso al 4’, saranno prese nella prossima riunione della Commissione Disciplinare che si svolgerà mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 18.