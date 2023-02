LEICESTER, L'alternativa a Nico è Harrison del Leeds

Il Leeds vuole blindare Jack Harrison. Come riporta l'emittente Sky Sports UK, lo United prepara un rinnovo pluriennale con importante adeguamento salariale per convincere l'esterno offensivo di 26 anni a non ascoltare le sirene di mercato in estate. Sul talento inglese negli scorsi giorni si è mosso concretamente il Leicester, al quale la Fiorentina aveva precedentemente detto "no" per il primo obiettivo sulla fascia Nico Gonzalez. Per Harrison in questa stagione si contano finora 2 gol e 7 assist in 20 presenze col Leeds.