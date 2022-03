LEGA A, L'esperto: "Viola appoggiano ancora Casini"

A TMW Radio, durante il programma Maracanà, è intervenuto Davide Bisignano, consulente sportivo, per parlare della situazione Lega di Serie A nella quale è coinvolta anche la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Tecnicamente i candidati sono tre. Abodi è uscito nelle ultime ore. E' un manager rinomato, ha trasformato la Lega di B, è stato vicino alla presidenza della FIGC e oggi è tornato in voga. Sarà un'elezione importante, perché parliamo di una Lega indebitata, che parla col Governo per tante questioni. Occorre una figura di rilievo che possa avere rapporti diretti. Domani sarà sicuramente fumata nera ma non escludo che si possa trovare un accordo tra le società e andare a oltranza per trovare il presidente. Ad oggi il nome forte, spalleggiato da Fiorentina, Napoli e Lazio, è Casini. Si sta cercando di trovare poi un profilo che unisca tutte le componenti. Si sta sondando il consenso verso Abodi, ma nessuno dei due ha i numeri per vincere. Domani occorreranno 11 voti ma ci sarà bisogno di almeno 14 squadre partecipanti all'assise".