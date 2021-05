LAZIO-TORINO, Le formazioni ufficiali del recupero

Alle 20.45 fischio d'inizio per il recupero tra Lazio e Torino. La partita inizialmente prevista per il 2 marzo e che non si giocò per via del Covid in casa granata, è decisiva per le sorti del Torino. Con un punto festeggerebbe la salvezza già stasera ai danni del Benevento mentre in caso di sconfitta il verdetto sarà rimandato allo scontro diretto cproprio con i campani. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti