LAZIO, Tifosi nella birreria di Hitler: cori "Duce, duce"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

“Duce, duce”. Boccali a non finire, cori fascisti e saluti romani nella storica birreria di Monaco, tanto cara anche Hitler. È così che i tifosi della Lazio, in Germania per la partita di Champions League contro il Bayern Monaco, hanno trascorso la vigilia del match che si giocherà questa sera. In tutto sono circa 3400 i biglietti venduti ai tifosi della Lazio.

Tra loro, quasi un centinaio ieri notte si sono ritrovati nel salone dello storico birrificio Hofbräuhaus, fondato 1589 dal duca Guglielmo V, dove Hitler nel 1920 tenne uno dei suoi primi comizi, enunciando i 25 punti del programma del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori. I supporter biancazzurri, dopo aver intonato cori di incitamento alla squadra, si sono concessi un altro grande classico, il “Me ne frego” da stadio. “Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man”. Il coro si chiude con il grido “Duce, Duce”, ripetuto più volte e accompagnato dai saluti romani.